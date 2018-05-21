Відома американська співачка купила церкву

Американська співачка Бейонсе купила церкву в Новому Орлеані за 850 тисяч доларів.

Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на TMZ.

Відзначається, що площа будівлі становить близько 700 квадратних метрів. Церква була побудована в 1900 році, але вже кілька років не використовувалася як храм.

За інформацією порталу, недалеко від церкви живе сестра співачки Соланж. Кілька тижнів тому в церкві Бейонсе пройшла перша служба, на яку прийшли більше 900 чоловік.

На думку користувачів соцмереж, співачка буде сама співати літургії, проте поп-діва не стала коментувати свою покупку.