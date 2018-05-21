ІД взяла на себе відповідальність за атаку на церкву в Грозному
11:52, 21 травня 2018Світ
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Бойовики ІГ
ІД взяла відповідальність за атаку на церкву в Чечні / islam-today.ru
ІД взяла на себе відповідальність за атаку на церкву Архангела Михаїла в Грозному.
Як повідомляє Islam-today, 19 травня 4 терористи проникли на територію храму для захоплення заручників.
У результаті проведення спецоперації, якою особисто керував чеченський лідер Рамзан Кадиров, усі злочинці були вбиті. Особистості бойовиків встановлені. Загинули 2 співробітники поліції й один парафіянин.
Ще 2 людини отримали поранення, вони знаходяться в лікарні. За фактом події порушено кримінальну справу.
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