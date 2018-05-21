ІД взяла на себе відповідальність за атаку на церкву в Грозному

Бойовики ІГ

ІД взяла на себе відповідальність за атаку на церкву Архангела Михаїла в Грозному.

Як повідомляє Islam-today, 19 травня 4 терористи проникли на територію храму для захоплення заручників.

У результаті проведення спецоперації, якою особисто керував чеченський лідер Рамзан Кадиров, усі злочинці були вбиті. Особистості бойовиків встановлені. Загинули 2 співробітники поліції й один парафіянин.

Ще 2 людини отримали поранення, вони знаходяться в лікарні. За фактом події порушено кримінальну справу.