Настоятель храму в Грозному розповів про напад бойовиків

Терористи стріляли в упор дверей храму, коли парафіяни намагалися їх утримувати.

Про це розповів настоятель храму Архангела Михаїла у Грозному отець Сергій, повідомляє "Комсомольська правда на Північному Кавказі".

- Було три години дня, вже годину як йшла служба, і починалася остання частина богослужіння, під час якого відбувається обряд Єлеопомазання, - розповів отець Сергій. - Всі знаходились у центрі храму. Бічні двері храму були закриті, тільки основний вхід був відкритий. Якби бічні двері були відчинені, то вони б нас зі спини всіх розстріляли. Парафіян було 8-10 людей. Співробітники поліції, які нас постійно охороняють, стояли біля входу на території храму. Одного з них відразу вбили і крикнули: «Аллах Акбар». Ще б 2-3 секунди, і вони зайшли б у храм. Йти їм залишалося всього кілька кроків до дверей. Моя дружина вибігла й хотіла побігти в будинок, який знаходився на території храму, де були троє моїх маленьких дітей. Але вона не встигла, бо цей чоловік стояв і перезаряджав рушницю. Вона зрозуміла, що не встигне, і забігла в їдальню. Тоді він відкрив вогонь по їдальні.

У храмі двері закривалися тільки на ключ, але в цей момент його в замковій щілині не було. Парафіянин за командою отця Сергія швидко закрив двері і почав їх тримати разом із ним.

- Ми тримали двері, а терористи в них стріляли впритул, - продовжує настоятель. - Але завдяки тому, що двері в нас товсті, дубові, наскрізь пробило тільки пару разів. Проте з тієї сторони напирали все сильніше, терористи стали вдвох смикати двері, а один стріляв у них, і тоді до нас підбіг чоловік Федір і сказав мені: "Отець Сергій, ідіть подивіться, чи закриті інші двері". Я відійшов, і в цей момент Федора поранило через двері. Це Федір Костянтинович Напольников, завідувач другим дитячим хірургічним відділенням дитячої лікарні Грозного №2.

Коли терористи побачили, що вони не можуть проникнути всередину через двері, вони почали ламати вікно і, за словами отця Сергія, намагалися закинути у храм щось типу гранати, але не змогли.

За словами отця Сергія, погроз ані він, ані хто-небудь з парафіян не отримував.

- Однак за день до нападу на храм приходили якісь хлопці, розпитували, хто і де живе, що це за будинки та приміщення тут у нашої парафіянки, що поливає квіти. Вона сказала «А вам яке діло?», і вони пішли. Вони явно знали, коли напасти, тому що у нас служба починається дзвоном, вважає отець Сергій.

Нагадаємо, що у результаті вчорашнього нападу чотирьох терористів на православний храм у Грозному загинули двоє поліцейських і двоє парафіян. Ще двоє отримали поранення. Всіх чотирьох нападників ліквідували. Двох із них вже впізнали. Вони виявилися місцевими жителями.