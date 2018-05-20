Серед 110 загиблих у літаку на Кубі було 20 священиків євангельської церкви

У результаті авіакатастрофи, яка сталася в п'ятницю, 18 травня, поблизу міста Гавана на Кубі, загинули 110 із 113 присутніх на борту людей.

Про це повідомив Міністр транспорту Куби Адель Іск'єрдо Родрігес, передає "АРnews".

За словами міністра, на борту знаходилися 113 людей, включно зі 102 громадянами Куби, трьома туристами, двома іноземцями та шістьма членами екіпажу з Мексики. Він повідомив, що серед загиблих було п'ятеро дітей.

Повідомляється також, що три жінки-мешканки Куби вижили, але перебувають у критичному стані в лікарні.

За інформацією Кубинської ради церков, серед жертв катастрофи у Гавані - 20 священиків із євангельської церкви.

"На цьому літаку було 10 пар пасторів. 20 осіб. Вся Назарянська церква у східному регіоні", - підтвердив член ради.

Група провела кілька днів на зустрічі в столиці і поверталася до своїх домівок та місця релігійної служби в провінції Хольгуїн.

Нагадаємо, 18 травня літак Boeing 737, орендований у мексиканської авіакомпанії Damojh, виконував рейс Cubana de Aviacion за маршрутом Гавана - Ольгин (місто на сході Куби). Лайнер зазнав аварії через хвилину після зльоту з міжнародного аеропорту Гавани імені Хосе Марті.

Причина падіння літака поки невідома, знайдена одна із двох чорних скриньок літака. У суботу на острові розпочався триденний загальнонаціональний траур.

Крах Boeing 737 під Гаваною став найбільшою авіакатастрофою на Кубі за останні 30 років.