У Варшаві відкрили перший православний храм за 100 років

Вчора, 19 травня, відбулося перше богослужіння в новому православному храмі у Варшаві – церкві Святої Софії, Божої Мудрості.

Православна церква зведена в південній частині польської столиці, у районі Урсинув, на вул. Пулавській. У майбутньому на ділянці площею півтора гектара крім церкви буде також побудований комплекс адміністративних будівель, повідомляє «Радіо Польща».

Архітектурний проект церкви відповідає сучасній стилістиці, проте він нагадує знаменитий візантійський собор Святої Софії (Hagia Sophia) у Стамбулі (Константинополі). Варшавський храм витриманий у формах візантійського зодчества і увінчаний величезним куполом.

За різними відомостями, у Варшаві проживає від 30 до 40 тис. православних. У столиці досі діяли два православних храми – Кафедральний собор св. Марії Магдалини у районі Прага і церква Святого Іоанна Лествичника, а також кілька каплиць. Церква Божої Мудрості – перша православна споруда у столиці Польщі за останні 100 років.

Площа під будівництво нового православного храму в польській столиці була освячена 24 жовтня 2015 року, а 5 грудня 2015 року перший камінь у фундаменті церкви освятив Патріарх Константинополя Варфоломій. У цій урочистій церемонії брав участь президент Польщі Анджей Дуда.