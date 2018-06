Американський єпископ здивував незвичайною проповіддю на королівському весіллі

Американський єпископ Майкл Каррі привернув загальну увагу своєю довгою і палкою проповіддю на весіллі принца Гаррі і Меган Маркл.

Єпископ Каррі з Чикаго натхненно говорив про силу любові, широко цитуючи Мартіна Лютера Кінга, повідомляє "Російська служба ВВС".

"У кохання є сила, не варто її недооцінювати", - виголосив він. Настільки масштабна і барвиста мова не в традиціях королівських одружень.

Його високопреосвященство Майкл Каррі став першим чорношкірим головуючим єпископом Єпископальної церкви США - яка є відгалуженням Англіканської церкви - під час свого рукоположення у 2015 році.

Звернення, наповнене історичними паралелями, викликало посмішки у багатьох парафіян, серед яких були Девід Бекхем і герцогиня Корнуольська. Інші здавалися дещо приголомшеними.

Наречена, яка попросила єпископа виголосити промову на весіллі, і наречений сіли, взявшись за руки, поруч із проповідником.

Єпископ Каррі звернувся до присутніх зі словами: "брати і сестри".

"Коли любов буде правити світом, злидні відходять у минуле. Коли любов буде правити світом, на Землі запанує рай, - промовив єпископ слова афро-американського госпелу Down by the Riverside, який у минулому співали раби. - Коли любов править світом, ми складемо наші мечі і щити на березі річки і не будемо більше воювати. Коли любов буде правити світом, то всім знайдеться місце, всім божим дітям".

У якийсь момент єпископ Каррі усвідомив, що заговорився, й почав закруглятися, сказавши: "Адже ми вас повинні ще одружити!"

До початку урочистостей глава Англіканської церкви архієпископ Кентерберійський Джастін Уелбі, який вів церемонію у каплиці Святого Георгія, сказав, що дуже радий, що принц і його наречена покликали виступити єпископа Каррі, назвавши його "блискучим наставником і проповідником".

Деякі присутні назвали його мову "вогненною", а колишній глава Лейбористської партії Ед Мілібенд зізнався, що єпископ Каррі міг би навіть з нього зробити віруючого.

Слово "вогонь" багато разів згадувалося у промові єпископа, зокрема, в цитатах французького теолога і філософа XX століття П'єра Тейяра де Шардена, колишнього священиком Ордену єзуїтів.

Як нагадав єпископ Каррі, де Шарден говорив, що "відкриття і приборкання вогню було одним із самих великих технологічних відкриттів в історії людства".

Потім він перерахував усі сфери життя, де використовується вогонь - від приготування їжі до авіації і навіть "передачі в прямому ефірі цього весілля по всьому світу".

Потім єпископ повернувся до де Шардену, сказавши, що "якщо людство коли-небудь зможе приборкати енергію любові, то це буде ще одним моментом в історії, коли ми знову відкриємо вогонь".

"Коли ми виявимо спокутну силу любові, то наш старий світ ми переробимо на новий світ" - оголосив єпископ.

Звертаючись до нареченого і нареченої, він завершив свою промову такими словами: "Брате мій, моя сестро, Бог любить вас, Бог благословляє вас, і нехай Бог обіймає всіх нас у своїх всемогутніх десницах".