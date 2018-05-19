При нападі на православний храм у Грозному загинули три людини

У центрі Грозного в суботу стався напад на православний храм Архангела Михаїла.

Слідчий комітет Росії підтвердив загибель двох поліцейських і одного парафіянина храму. Двоє поліцейських поранені, повідомляє "Радіо свобода".

Всіх нападників, яких, як стверджується, було четверо, вбито поліцейськими. За даними слідства, вони були озброєні ножами і гладкоствольною рушницею. Кримінальну справу порушено за статтею про посягання на життя співробітників правоохоронних органів.

Глава Чечні Рамзан Кадиров повідомив, що загинули поліцейські із Саратовської області, які перебували у відрядженні в Чечні. За словами Кадирова, встановлені також особи всіх нападників. Троє з них уродженці Чечні, а один – "із сусідніх регіонів" (якого саме, Кадиров не уточнив).

За словами Кадирова, нападники хотіли захопити в церкві заручників "за завданням однієї із західних країн". Жодних доказів своїх тверджень він не навів.