У Японії буддійський монах через суд вимагає у монастиря виплати понаднормових

Монах одного з буддійських храмів Японії впав у депресію через переробки і завдання, які видавалися за частину релігійного виховання.

Буддійський монах подав до суду на монастир, у якому проходить службу, через переробки, пише Sputnik з посиланням на Channel News Asia.

Чернець вимагає у храму, розташованого недалеко від міста Осака, компенсацію у 78 тисяч доларів. Як заявляє його представник, чоловіка змушували працювати в кафе для туристів протягом двох місяців без вихідних, інші обов'язки також виходили за рамки духовної практики, через що він впав у депресію.

На суді позивач і його адвокат збираються довести, що підхід, при якому ченцям можна давати різні доручення у рамках релігійного виховання без регулювання тривалості роботи, вже застарів.

Як повідомляється, у 2015 році на святкуванні 1200-річчя району ченця змусили працювати 64 дні поспіль, причому в деякі дні йому доводилося працювати по 17 годин без перерви.

Наголошується, що для Японії такі розгляди є великою рідкістю. У 2017 році храм Хігасі Хонгандзі ("Храм великої обітниці Будди") у Кіото приніс публічні вибачення за те, що співробітникам релігійного закладу не оплачувалася понаднормова робота.