Лютеранська церква Фінляндії відмовилася вінчати геїв

Догматична комісія Євангелічно-лютеранської церкви Фінляндії більшістю голосів відхилила ініціативу про вінчання одностатевих пар.

У прийнятому вищим духовенством меморандумі йдеться про те, що у прихильників вінчання геїв недостатньо підстав для розширення поняття "шлюб". Церковне зібрання проголосувало за збереження нинішніх правил 59 голосами проти 46. Про це 19 травня повідомляє "Yle".

Крім того, церква закликає єпископів "вести поважну дискусію і знайти подальші альтернативи для вирішення розбіжностей навколо різних уявлень про шлюб".

Нагадаємо, що можливість церковного вінчання одностатевих пар обговорюється у Фінляндії кілька років. Офіційно геїв у фінських церквах не вінчають, а у жовтні минулого року кілька священиків отримали за це догану. У березні консерватор і противник вінчання одностатевих пар Тапіо Луома був обраний головою Євангелічно-лютеранської церкви Фінляндії.