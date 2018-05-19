У Британії в каплиці святого Георгія повінчалися принц Гаррі та Меган Маркл

Сьогодні, 19 травня, в каплиці Святого Георгія на території Віндзорського замку у Великобританії відбулося вінчання 33-річного принца Гаррі та 36-річної Меган Маркл.

За урочистостями стежили 2,5 тисячі гостей у Віндзорському замку. У самій каплиці були присутні 600 гостей - зірки світової величини: Джордж Клуні, Елтон Джон, подружжя Девід і Вікторія Бекхеми, повідомляє сайт m24.

Пара не стала запрошувати глав держав і відомих політиків. Принц Гаррі не є прямим спадкоємцем престолу, тому у нього було більше свободи у виборі гостей церемонії. На весілля навіть не покликали прем'єр-міністра Великобританії Терезу Мей.

До вівтаря Маркл повів батько нареченого – принц Чарльз. Батько нареченої бути присутнім не зміг через проблеми зі здоров'ям.

У Віндзорі на головній вулиці міста зібралися десятки тисяч людей. З різних куточків світу вони привезли весільні сукні, потішні капелюшки, прапори і плакати з привітаннями. Ночували там, щоб зайняти найкращі місця.

Традиційно обряд вінчання на королівських весіллях здійснює найстарший єпископ церкви в Англії – архієпископ Кентерберійський Джастін Уелбі. Наречений і наречена дають один одному обітниці з Книги загальних молитов 1662 року.

Після церемонії весільна процесія проїхала вулицями Віндзора. Молодята проїхали в кареті, за ними пройшли інші члени сім'ї в урочистих екіпажах.

Від подарунків наречений і наречена відмовилися, попросивши своїх гостей зробити пожертвування до благодійних організацій.

Після весілля принц і його обраниця отримали титули герцога і герцогині Сассекських.