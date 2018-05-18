В ОАЕ до Рамадану бізнесмен-християнин подарував робітникам-мусульманам мечеть

В ОАЕ заможний підприємець з Індії, що є православним християнином за віросповіданням, подарував робітникам-мусульманам до Рамадану мечеть.

Індієць на ім'я Саджи Черіян зізнається, що вирішив побудувати мусульманський храм, коли побачив працівників, які викликають на останні гроші таксі, щоб потрапити до найближчої культовї споруди, оскільки іншого транспорту там просто немає, повідомляє Islam-today.

Бізнесмен вклав у будівництво мечеті $354 тис. власних коштів і не прийняв допомогу від жителів ОАЕ, що пропонували йому гроші і будматеріали.

Новий мусульманський храм носить ім'я Маріам, матері пророка Іси. Культова споруда здатна вмістити в себе 250 віруючих. При цьому ще 700 парафіян вміщаються у критому дворі храму.

49-річний християнин приїхав до ОАЕ без грошей і зумів заробити статок у розмірі $18 млн. У минулому чоловік на своїй батьківщині побудував православну церкву, - пише Ансар.ру.

«Я виріс, спостерігаючи, як спільноти живуть поруч у повній гармонії, - зізнався підприємець. - Ми відзначали свята всіх релігій, і я не суджу про людей за ознакою їх віросповідання, касти, кольору шкіри або національності».