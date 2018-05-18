На підготовку візиту Папи Римського влада Риги готує 233 тис євро

Для підготовки до візиту до Латвії Папи Римського Франциска Ризька дума планує виділити співфінансування у розмірі 233 232 євро, більшу частину коштів передбачивши для ремонту будівель.

Виділити фінансування у столичної думи просив глава Римсько-Католицької Церкви Латвії архієпископ Збігнєв Станкевич, повідомляє «Delfi».

Кошти підуть на ремонт будівель для прийому гостей - на ці цілі буде виділено 188 805 євро. Ремонтні роботи будуть проведені у комплексі будівель ризької церкви св. Марії Магдалини і в кафедральному соборі святого Якова.

Представники РКЦЛ на засіданні відзначили, що витрати на організацію перебування Папи Римського у Ризі ще можуть збільшитися. Папа Франциск відвідає країни Балтії з 22 по 25 вересня.