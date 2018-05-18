У Єгипті археологи знайшли древній храм, який допоможе вивчити історію оазису Сива

Археологи з Єгипту зробили відкриття в Західній пустелі в 320 кілометрах від Середземного моря.

Вчені виявили залишки греко-римського храму, включаючи частину його фундаменту, головний вхід і переддвір'я, повідомляє "Експрес" з посиланням на "Science Alert".

"Найдивовижніше, що ви не щодня почуєте про нові храми, знайдені в Єгипті. Ця знахідка проллє більше світла на історію оазису Сива", - сказала археолог Сара Парсак.

Оазис Сіва - одне з найізольованіших єгипетських поселень. Досі вчені не знають, коли точно тут з'явилися люди, але вважають, що мінімум за 10 тисяч років до нашої ери. Знайдений храм, за оцінками археологів, побудували між 200 і 300 роком до н. е. На даний момент вони виявили дві скульптури левів, але одна була без голови. Розкопки триватимуть до кінця року.