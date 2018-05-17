У Латинській Америці миряни та священики створюють континентальну мережу для захисту життя

У Латинській Америці створюється континентальна мережа для захисту життя.

Через об’єднання мирян і священиків, а також допомогу матерям у складних ситуаціях, вона має підтримувати захист життя від зачаття до природної смерті, а також пробудити людську свідомість, повідомляє "Католицький оглядач".

«Ми зі стурбованістю відзначаємо збільшення на нашому континенті поширення на порядку денному ідеологічних меншин, за підтримки центрів політичної та економічної влади, які порушують цілісність людської особи», – пише Рада Єпископів Латинської Америки (CELAM) у відповідь на недавній лист Конгрегація Доктрини Віри «Placuit Deo».

Єпископи зазначають, що через право, політику і судову систему, нормалізується поведінка, яка вдаряє в життя, сім'ю, свободу і людське сумління. Тому Латиноамериканська Церква не може залишатися байдужою до цих фактів.

Нова мережа, як «місце роздумів і дій» має допомогти пробудити також тих католиків, які «мовчать або притихли». Вона також має на меті сприяти культурі та виховувати суспільство таким чином, щоб воно захищало життя завдяки спільній програмі, стратегії та діям під час кризи.