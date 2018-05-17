У Бразилії підсвітили синім і білим статую Христа Спасителя на честь 70-річчя Ізраїлю

Статуя Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро, якою управляє католицька церква, 14 травня сяяла біло-блакитним на честь 70-річчя Ізраїлю.

Про це повідомляє "Лехаим" з посиланням на JTA.

«Це історична подія єврейсько-християнських відносин в Бразилії. Вперше за 70 років найважливіший символ християнської віри в Бразилії сяяв кольорами Ізраїлю - синім і білим», - сказав почесний консул Ізраїлю, Осіас Вурман.

На заході з освітлення 100-футового орієнтира в Ріо, розташованого на 700-футовій вершині гори, також були присутні посол Ізраїлю Йоссі Шеллі та президент Єврейської Федерації Ріо Геррі Розенберг. Символ християнства з моменту свого відкриття, в 1931 році, вважається одним із нових семи чудес світу.