У США за останні 15 років стало вдвічі більше нерелігійних громадян

За даними нового соціологічного дослідження, у США зафіксовано різкий спад чисельності протестантів за останні 15 років, при цьому число нерелігійних та невоцерковлених американців зросла вдвічі.

За даними соціологічного опитування та аналізу, проведеного на замовлення агентства ABC News, минулого року лише 36 відсотків жителів США відносили себе до протестантського віросповідання, у порівнянні з 2003 роком, коли таких було 50 відсотків, повідомляє "Седмиця" з посиланням на christiantoday.

Значний внесок у цей спад внесли білошкірі протестанти-євангелісти, які завжди вважалися домінуючою релігійною групою в країні – їх ряди скоротилися на 8 відсотків.

У той же час частка християн у складі повнолітнього населення країни знизилася до 83 відсотків у 2003 році до 72 відсотків у минулому році, і при цьому частка нерелігійних та невоцерковлених американців майже подвоїлася і тепер становить 21 відсоток.

Що стосується частки населення, яке заявляє про свою приналежність до католицизму, то вона тримається на досить постійному рівні за цей період, складаючи близько 22 відсотків. Частка дорослого населення, що сповідує інші християнські віровчення (Свідки Єгови, мормони, греко-православні та «русько-православні»), дещо зросла з 11 до 14 відсотків за ці 15 років.