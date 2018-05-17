У Вірменії чоловік голодує на захист стародавньої церкви

Житель Сюнікської області Вірменії оголосив голодування на захист церкви XVII століття, якій, за його словами, загрожує одне з місцевих підприємств.

Житель села Курис Борис Андреасян почав свою акцію протесту вчора у дворі церкви Сурб Аменапркич (святий Всеспаситель). Чоловік незадоволений діями ЗАТ "Агаракський мідно-молібденовий комбінат", через розширення відкритого рудника у якому храм XVII століття опинився на кордоні промзони і почав руйнуватися, пише "Супутник-Вірменія".

Голодуючий переконаний, що рано чи пізно це призведе до зсувів і обвалів, і церква, що являє собою історичний пам'ятник, перестане існувати.

Андреасян підкреслив, що зробить усе можливе, щоб врятувати храм. Він закликав прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна і нового главу Мінкультури Ліліт Макунц вжити заходів.