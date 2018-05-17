У Німецькому соборі розквітла 1000-річна троянда

00:47, 17 травня 2018
Світ
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Найстаріша троянда на планеті була посаджена сім століть тому на території Собору Вознесіння Святої Марії / dw.com

Згідно з легендою, цей рожевий кущ був посаджений у Хільдесхаймі тисячу років тому, повідомляє Deutsche Welle.

/ dw.com

Згідно з сучасними дослідженнями, вік цієї троянди становить не більше семи століть, що, однак, теж вражає.

Собор Вознесіння Святої Марії, зведений у Хільдесхаймі у романську епоху і освячений у 1061 році, включений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тут знаходиться одна з найстаріших єпископських кафедр Німеччини і зберігається унікальна колекція творів мистецтва з бронзи.

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