У Німецькому соборі розквітла 1000-річна троянда

У Німеччині знову цвіте "1000-річна троянда"

Згідно з легендою, цей рожевий кущ був посаджений у Хільдесхаймі тисячу років тому, повідомляє Deutsche Welle.

Згідно з сучасними дослідженнями, вік цієї троянди становить не більше семи століть, що, однак, теж вражає.

Собор Вознесіння Святої Марії, зведений у Хільдесхаймі у романську епоху і освячений у 1061 році, включений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тут знаходиться одна з найстаріших єпископських кафедр Німеччини і зберігається унікальна колекція творів мистецтва з бронзи.