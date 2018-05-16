Британські службовці зможуть носити натільні хрести та хіджаби на роботі

У Британії християнам, нарешті, буде дозволено носити натільні хрести на роботі: уряд наполягає на перегляді дискримінаційних внутрішніх правил роботодавців, включаючи вимоги «дрес-коду».

Нові норми, що вводяться урядом Великобританії цього місяця, націлені на ліквідацію упереджень щодо віросповідань та символів віри на роботі, включаючи натільні хрести, хіджаби і багато іншого - за умови, що вони ніяк не впливають на виконання посадових обов'язків працівниками. Про це повідомляє "Седмиця" з посиланням на christiantoday.

Роботодавцям рекомендується проявляти «гнучкість» і «розуміння» при введенні «дрес-кодів», тобто норм одягу і зовнішнього вигляду для працівників. Компанії-роботодавці відтепер не можуть «забороняти символіку віросповідання працівників, якщо така символіка не перешкоджає виконанню посадових обов'язків»

Вікторія Аткінс, міністр з питань рівноправності громадян, вже підписала нові керівні норми, мета яких полягає у тому, щоб покласти кінець «дискримінаційним дрес-кодами», а також різним внутрішнім правилам, які здійснюються роботодавцями, зокрема, таких, що наказують жінкам, наприклад, носити взуття на високих підборах, спідниці і користуватися макіяжем.

Англіканська церква Британії вже привітала це рішення, зазначивши у своїй офіційній заяві: «Кожен християнин, який бажає носити символ своєї віри у вигляді хреста, повинен мати повну свободу це робити. Свобода віросповідання і самовираження була і залишається однією з головних цінностей британського суспільства».