У Єрусалимі 5 тисяч християн з усього світу провели "Марш народів"

У Єрусалимі 15 травня пройшов «Марш народів», в ньому взяли участь близько 5 тисяч християн з усього світу.

Як повідомляє проект «Єврейські новини», ходу організувала організація «March of life». Для участі в марші з усього світу в Єрусалим приїхали християни з 40 країн світу.

О 16.00 учасники ходи вийшли з парку «Ган-Сакер». Маршрут ходи проходив до амфітеатру «Бріхат а-Султан». На час шестя колони учасників центральні вулиці міста були заблоковані.

"Разом з ізраїльським народом ми пройдемо від Кнесета до гори Сіон, щоб вшанувати людей, які пережили Голокост, відкрито висловити солідарність Ізраїлю і сказати «Ні» антисемітизму", - заявили організатори маршу.

Рух солідарності з народом Ізраїлю зародився в 2007 році в місті Тюбінген. Нащадки нацистів вирішили зруйнувати традицію замовчування минулого та приїхати в Єрусалим для того, щоб попросити вибачення за жахливі злочини своїх предків у Другій Світовій.

Відтоді до руху приєдналося багато людей, і за межами Німеччини, безліч християн з усього світу відвідує «Марш народів», висловлюючи солідарність і підтримку народу Ізраїлю.