Нащадок дому Романових отримав церковну нагороду за внесок у вивчення онкологічних захворювань

У день пам'яті Георгія побідоносця, 6 травня, у Нью-Йорку архієпископ Сан-Франциський і Західно-Американський Кирил вручив церковну нагороду нащадку дому Романових - Великому Князю Георгію Михайловичу.

Цього дня у Знам'янському Синодальному соборі Нью-Йорка була звершена Літургія. За богослужінням молилася глава Руського Імператорського Дому Велика Княгиня Марія Володимирівна із сином Цесаревичем і Великим Князем Георгієм Михайловичем, який відзначав день свого небесного покровителя, повідомляє сайт Руської Православної Церкви Закордоном.

Наприкінці богослужіння архієпископ Кирил звернувся з вітальним словом до Великої Княгині і Великого Князя, і також привітав усіх, хто носить ім'я на честь святого Георгія, з днем тезоіменитства.

Владика Кирил «За старанні труди зі зміцнення доброї діяльності Імператорського Фонду вивчення онкологічних захворювань та у зв'язку з багаторічним, самовідданим і достославним служінням на благо народів Вітчизни нашої», вручив Князю Георгію Михайловичу орден Святителя Бруклінського Рафаїла I ступеня, а Великій Княгині Марії Володимирівні – пам'ятний дар.

Георгій Михайлович Романов (народився 13 березня 1981 року в Мадриді, Іспанія) - нащадок дому Романових за лінією своєї матері, визнається спадкоємцем верховенства у Російському імператорському домі. Єдина дитина Марії Романової та Прусського принца Вільгельма Франца (в православ'ї - Михайла Павловича). Не одружений.

Є засновником і головою правління Імператорського фонду дослідження онкологічних захворювань. Фонд сприяє розвитку наукового потенціалу молодих дослідників, виділяє кошти для вже відомих вчених, допомагає науково-дослідним установам розширюватися і задовольняти потреби пацієнтів.