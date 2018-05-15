У Ліверпулі попрощалися з дитиною, яку відключили від системи життєзабезпечення за рішенням суду

Близько двох сотень людей приєдналися 14 травня до похоронної процесії малюка Альфі Еванса, батьки якого хотіли відправити його на лікування до Рима, але програли судову тяжбу.

Дворічний хлопчик, який страждав ураженням мозку, помер 28 квітня, після того як лікарі відключили встановлення штучного дихання, яке підтримувало його життя, повідомляє "Католицький оглядач" з посиланням на Daily Mirror.

Люди зібралися біля стадіону Гудісон у Ліверпулі, деякі одягли футболки з написом "Хлопчик, який об'єднав світ".

На білому гробі були зображені іграшкові солдатики, а на даху машини білими квітами виклали слова "боєць" і "наш герой".

Натовп аплодував і кидав квіти під час повільного руху процесії.

Батько Альфі, Томас Еванс, - давній уболівальник Евертона. Жалобні урочистості мали приватний характер, не було оголошено про місце прощального богослужіння. Однак ті, хто бажав віддати останню честь Альфі та виразити свою підтримку його батькам, могли це зробити близько полудня за місцевим часом на вулицях поблизу стадіону

Альфі Еванс народився в травні 2016 року. У дитячу лікарню "Алдер Хей" в Ліверпулі він потрапив у грудні 2016 року після кількох судомних припадків, і перебував там до самої смерті.

23 квітня 23-місячного Альфі Еванса, який страждав на недіагностовану і, найшвидше, невиліковну хворобу, відключили від апаратури життєзабезпечення, всупереч волі його батьків.

Через 11 годин дитині знову дали кисень, а керівництво лікарні повідомило, що продовжуватиме «паліативне лікування». Батьки боролися за перевезення Альфі до римської дитячої лікарні, яка належить Ватикану. Заклики рятувати хлопчика поставали у численних церковних і світських середовищах. Кілька разів про це особисто просив Папа Франциск.

Дитину готова була прийняти на лікування клініка в Італії, а міністерство закордонних справ Італії вирішило надати Альфі Евансу італійське громадянство в надії, що це сприятиме його негайній відправці до Рима.

Однак Високий суд Лондона заборонив вивозити дитину на лікування за кордон, і це рішення оскаржити в апеляції не вдалося. За результатами судових розглядів малюкові відключили встановлення штучного дихання, яке підтримувала його життя. Він помер через тиждень, не доживши десяти днів до свого дворіччя.