Польські священики чекатимуть невіруючих для бесід щоп'ятниці на вуличних лавках

У Польщі 11 травня у багатьох населених пунктах почалися священицькі «чергування для невіруючих».

Протягом шести годин щоп'ятниці, з 20.00 до 02.00, на вуличній лавці, яка знаходиться у популярному місці відпочинку, священик буде чекати, поки хто-небудь не підійде до нього, щоб просто поговорити, щось обговорити, можливо, виплакатися або попросити про допомогу в пізнанні Бога, повідомляє сайт pl.aleteia.org.

«Кожна бесіда буде конфіденційна як сповідь. Але, якщо хтось би хотів скористатися Таїнством сповіді, то у нього буде така можливість», – розповідає один з ініціаторів акції о. Міхал Мисяк.

Священицькі "чергування" адресовані невіруючим людям, агностикам і тим, хто вважає, що для них немає місця в Церкві.

«Ми хочемо говорити про звичайні потреби, проблеми людей, місце Бога в житті, духовність і сумніви, які можуть стосуватися різних аспектів життя. Ми розуміємо, що сьогодні недостатньо очікувати людей у парафіях. Ми повинні вийти до них туди, де вони є. Спонукати до розмови і обговорення питань, які, можливо, є важливими для них», - додає священик.