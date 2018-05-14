Парламент Пакистану прийняв закон про трансгендерів, що дозволяє громадянам обирати собі стать

Парламентом однієї з найбільш радикальних ісламських країн був прийнятий закон про трансгендерів.

Згідно з новим законом, громадяни Пакистану зможуть обирати стать, повідомляє "Седмиця" з посиланням на Al Jazeera.

Законом заборонена будь-яка «дискримінація» стосовно трансгендерів у школі, при прийомі на роботу, при наданні медичної допомоги, а також він приписує владі створення спеціальних притулків для трансгендерів, які піддаються переслідуванням.

Сенат Пакистану схвалив законопроект у березні, тепер, після прийняття парламентом, закон надійде на підпис президенту країни.

«Цей закон робить Пакистан однією з небагатьох країн світу, які визнають за трансгендерами право обирати власну статеву приналежність», - заявив представник пакистанського бюро Amnesty International Рабіа Мехмуд.

Ще у 2009 році ісламський Пакистан здійснив міжнародний "камінг-аут", визнавши існування третьої статі, при цьому сексуальні відносини між особами однієї статі в країні як і раніше, офіційно заборонені. За законом трансгендери повинні в першу чергу прийматися на роботу, у тому числі в державні дитячі установи. Право на свободу вибору статі повинні пояснювати дітям у школах, поряд з шаріатськими приписами.

Пакистанські активісти і борці за права секс-меншин вже назвали закон історичним для всієї Південної Азії.

Тепер громадяни мають право на гендерну самоідентифікацію як чоловік, жінка, або людина обох статей одразу. Інформація про трансгендерні переваги повинна бути внесена в усі особисті офіційні документи пакистанців: паспорти, водійські права, дипломи, сертифікати.