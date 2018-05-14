У Пакистані християни виступають проти обов'язкового викладання Корану у школах

Християни виступають проти спірного законопроекту, прийнятого пакистанським урядом минулого тижня

Відповідний законопроект робить викладання Корану обов'язковим у всіх школах і коледжах країни, повідомляє "Католицький оглядач".

«Сумно, що для меншин, особливо християн, яких багато в Пенджабі, їхні релігійні та основні права повністю ігноруються», – сказав у середу, 9 травня, виданню "Premier" Насір Саїд, директор християнської адвокатської групи CLAAS-UK.

«Для немусульманських студентів Пенджабу не було оголошено жодної альтернативної програми. Це буде сприяти фанатизму і ненависті до немусульман у пакистанському суспільстві, що вже перебуває на підйомі», – попередив він.

Раніше Балігур Рехман, державний міністр Федеральної освіти і професійної підготовки, наполягав на тому, що закон буде застосовуватися тільки до мусульманських студентів.

«Це спосіб поділитися добротою, сприяти припиненню хаосу і невизначеності», – йдеться в законопроекті.

Головна мета закону – «розуміння божественного послання, забезпечення реакції суспільства, заохочення миру і спокою, сприяння вищих людських цінностей істини, чесності, цілісності, формування характеру, терпимості, розуміння поглядів і способу життя інших».

Незважаючи на аргументи уряду про зворотне, численні групи спостереження за переслідуваннями і правозахисники відзначають, що християни та інші релігійні меншини в Пакистані зазнають жорстоких переслідувань.