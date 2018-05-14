Жінка вперше в історії очолить англіканську церкву Канади

Мешканка Канади Меліса Скелтон вперше в історії Англіканської церкви стане архієпископом і митрополитом.

Проблема возведення жінок у священицький сан є спірною темою для англікан. Про це повідомляє CBC News.

Місцева мешканка Мелісса Скелтон очолить церкву в провінції Британська Колумбія і в території Юкон. Крім призначення архієпископом і митрополитом, вона продовжить бути єпископом у Нью-Вестмінстері.

Скелтон прокоментувала цю подію. Вона зазначила, що лише може подякувати Богові за надану їй можливість стати першою жінкою-митрополитом Англіканської церкви. Священнослужитель виросла у США в сім'ї адвокатів. Перед тим, як присвятити себе релігії, вона працювала на керівних посадах у компаніях Proctor & Gamble та Tom's of Maine.

В Англіканській церкві ведуться суперечки з приводу можливості заняття вищих духовних санів жінками. Вперше представниця слабкої статі була возведена у сан вікарія у 1994 році.

18 років по тому Генеральний Синод Англіканської церкви Великобританії порушив питання про можливість возведення жінок у єпископський сан. Зокрема, священнослужителів цікавило, як у такому випадку вони будуть рукопокладатися, а також які альтернативи слід запропонувати віруючим, яких не влаштовує такий стан справ.