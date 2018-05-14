В Єрусалимі сьогодні відкриють посольство США: президент США виступить з відеозверненням (рос.)

В день 70-летия создания государства Израиль, сегодня в Иерусалиме в 16.00 состоится церемония открытия посольства США в Израиле.

Как сообщает сайт 9 канала, в праздничном мероприятии примут участие 800 человек со всего мира. В церемонии открытия посольства примут участие 250 гостей из США, среди них сенаторы, конгрессмены, видные представители еврейской общины страны.

Как ожидается, президент США выступит со специальным видеобращением.

Церемонию откроет посол США в Израиле Девид Фридман. После него выступят премьер-министр и президент Израиля Биньямин Нетаниягу и Реувен Ривлин, зять президента США Джаред Кушнер, заместитель главы госдепартамента Джон Салливан. На церемонии выступят также раввин и священник. Певец Хагит Ясу исполнит песню "Аллилуйя".

В Армии обороны Израиля не исключают провокационных выпадов со стороны ХАМАСа, чьи действия могут привести к резкой эскалации насилия на границе с сектором Газа.

Как сообщает Корреспондент, перенос диппредставительства приурочен к 70-й годовщине образования Израиля. Пока он будет носить символический характер со сменой вывески на уже существующем здании в районе Арнона, где ранее находилось генеральное консульство США, размещением там посла и небольшой группы его помощников. На первых порах численность сотрудников нового посольства составит порядка 50-60 человек.

Накануне события посленник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт объяснил, почему важно перевести посольство США в Иерусалим, сообщает сайт "Вести: Израиль по-русски".

"В течение 70 лет мы игнорировали это право Израиля, уважая аналогичные права других государств. Пришло время изменить ситуацию и показать, что Америка всегда будет на стороне Израиля. Перевод посольства не означает наш отказ от содействия достижению мирного соглашения. Скорее это необходимое условия для достижения мира. США продолжают поддерживать сохранение статуса-кво на святых местах. Мы сохраняем приверженность идее достижения соглашения, которое приведет к полномасштабному и стабильному миру. Давайте также помнить и то, что Иерусалим является сердцем трех великих религий и столицей одной из самых успешных в мире демократий. Он был и будет городом, где евреи молятся у Стены плача, христиане ходят по крестному пути, а мусульмане молятся в Аль-Аксе. Спасибо, Трамп, за твое смелое историческое решение", - сказал Джейсон Гринблатт.

Справка "УНИАН-Религии".

Израиль празднует 70-летие официальной государственности.14 мая 1948 года, когда истекал срок британского мандата, Давид Бен Гурион на заседании в Тель-Авивском Музее зачитал Декларацию Независимости нового государства, получившего официальное название – Мединат Исраэль (государство Израиль). На следующий год кнессет (парламент Израиля) принял закон о национальном празднике в 5-й день месяца ияра,получившем название Йом ха-Ацмаут – День Независимости.

День независимости отмечается в Израиле по иудейскому календарю, отсчитывающему дни в соответствии с древней традицией от заката до заката. В 2018 году празднование 70-й годовщины создания еврейского государства официально пришлось на период с вечера среды, 18 апреля, по вечер четверга, 19 апреля.

За 70 лет существования государства население Израиля увеличилось в 11 раз и достигло 8,842 млн человек.