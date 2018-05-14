У Єгипет доставлять останки коптів, яких у 2014 році вбили в Лівії

Останки двадцяти єгипетських коптів-християн, страчених бойовиками терористичного угруповання "Ісламська держава" в 2015 році в Лівії, будуть доставлені 14 травня в Єгипет.

Про це повідомляє російське інформагентство з посиланням на єгипетську газету "Аль-Яум ас-Сабіа".

"МЗС Лівії в Тріполі, офіс генерального прокурора й місцеві керівники в Місраті контролюватимуть транспортування останків жертв бійні, влаштованої в Сирті", – повідомив представник лівійського карного розшуку Алі Махмуд.

За його словами, останки убитих єгиптян доставить у Каїр літак "Лівійських авіаліній".

У лютому 2015 року бойовики ІД страчували захоплених раніше єгипетських християн, які прибули до сусідньої Лівії на заробітки. Бойовики обезголовили 21 єгипетського робочого й опублікували відео розправи в інтернеті.

Після цього інциденту десятки тисяч єгиптян, які працювали в Лівії, спішно покинули цю країну.

Пізніше повідомлялося, що сили безпеки Лівії затримали можливих виконавців цієї страти, які повідомили місця поховання тіл своїх жертв. Слідчі перевірили та виявили останки жертв терористів у передмісті Сирта, який до цього перебував за владою екстремістів.

Останки були передані судмедекспертам Місрати.