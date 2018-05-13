У Польщі вперше за сотні років побудують язичницький храм

У польському Вроцлаві вперше за сотні років буде побудований храм слов'янських богів.

Язичницький храм буде використовуватися не тільки в релігійних, а й освітніх цілях - відвідувачі зможуть познайомитися з давніми звичаями і обрядами слов'ян, взяти участь в майстер-класах зі співів, танців та рукоділля, повідомляє Sputnik.

«Ми прихильники слов'янської віри, будівництво храму дозволить нам проводити наші обряди і громади, і сімейні як годиться. Це головна причина, з якої ми хочемо його побудувати. Друга причина і одночасно функція храму - освітня. Уроки пісень, танців, лекції, доповіді та все, що допомагає популяризувати знання про традиції і віру слов'ян, в тому числі в історичному аспекті», - розповів ініціатор будівництва храму.

Язичницький храм буде побудований на пожертви поляків. Однак, за словами ініціатора проекту, не всі поляки схвально ставляться до його появи.

«Ми не стикалися ні з критикою, ні з проблемами з боку суспільства або влади. Але з'являються заклики з боку більш радикально налаштованих католиків до знищення цього храму, коли він буде завершений. Але я думаю, що це не може вплинути на думку більшості. Ми частіше спостерігаємо схвальну реакцію, ніж ворожу», - розповів Рафал Мерскі.