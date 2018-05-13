В Індонезії терористи підірвали три церкви - щонайменше шестеро людей загинули

Внаслідок вибухів на території трьох католицьких церков в Індонезії загинули щонайменше шестеро людей.

Атака була здійснена терористами-смертниками. Правоохоронці проводять впізнання жертв, ведеться розслідування інциденту, повідомляє "Католицький оглядач".

Згідно з повідомленням, атака сталася під час ранкової недільної меси 13 травня в місті Сурабая, провінція Східна Ява.

Як передає Reuters з посиланням на представника поліції Франса Барунга Мангеру, атака була здійснена терористами-смертниками. Агентство повідомляє про не менше шістьох загиблих і 35 поранених. За словами поліції, кількість жертв може зрости.