Мер Сорренто заборонив укладати гей-шлюби в монастирі Святого Франциска

Монастир, названий на честь Франциска Ассизького і побудований монахами-францисканцями ще у 14 столітті, є одним з найбільш затребуваних місць для укладення шлюбу в Сорренто.

Мер Сорренто Джузеппе Куомо заборонив укладати одностатеві шлюби в монастирі Святого Франциска, що належить місту, повідомляє сайт "Италия по-русски".

Джузеппе Куомо прокоментував новину, про яку повідомили найважливіші італійські ЗМІ, пояснивши, що мова йде не про дискримінацію прав сексуальних меншин.

"Церква, прилегла до францисканського монастиря, на наш погляд, не є підходящим місцем для укладення даного виду шлюбних союзів", сказав мер.

У монастирі Сан-Франческо, одному з найбільш пам'ятних і відвідуваних місць у Сорренто, щорічно укладають понад 300 цивільних шлюбів.

"Гей-пари можуть поєднуватися шлюбом у багатьох інших прекрасних місцях, - сказав мер, - наприклад, Вілла Фьорентіно чи ратуша. Але доступ у святе місце їм закритий".