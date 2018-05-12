На території найстарішого діючого храму Білорусі виявлені останки людей

Останки людей виявлені при благоустрої території Колозької церкви у Гродно.

При проведенні земляних робіт на території церкви XII століття були виявлені останки кількох людей. Говорити про те, коли вони були поховані, поки передчасно, повідомляє "Белта".

Відомо, що поруч із храмом розміщувався цвинтар. Останки людей тут знаходили і раніше при проведенні ремонтних робіт, а також археологічних дослідженнях.

Як зазначив настоятель Колозької церкви протоієрей Олександр Болонніков, після всіх необхідних процедур і експертиз останки перепоховають на території храму.

У січні 2018 року в найстарішому діючому храмі Білорусі були завершені роботи з капітального ремонту дерев'яної стіни. Була відновлена опорна здатність каркаса будівлі, дерев'яна стіна була вирівняна по горизонталі і вертикалі, замінена обшивка фасаду, встановлені нові вікна та двері. Зараз тривають оздоблювальні роботи всередині храму, що передбачають ремонт стелі, підйом балкона та інші заходи. Також будівельники приступили до благоустрою території. При проведенні робіт здійснюється археологічний нагляд.

Свято-Борисо-Глебська (Колозька) церква - візитна картка Гродно. Пам'ятник православного зодчества XII століття, розташований на крутому березі Німану, не має прямих аналогів у давньоруській архітектурі і являє собою шедевр гродненської архітектурної школи. За час свого 800-літнього існування церква не один раз була розграбована і зруйнована, але храм щоразу відновлювали.