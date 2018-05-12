У Тбілісі пройде молитовна хода в День чистоти сім'ї

14:47, 12 травня 2018
Світ
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Грузинська Православна Церква відзначить День чистоти сім'ї / patriarchate.ge

Священнослужителі всіх храмів столиці Грузії, спільно зі своєю паствою до полудня зберуться на Площі республіки, передає "Грузія онлайн".

Віряни пройдуть проспектом Руставелі, після чого приєднаються до святкового заходу, запланованого у церкви Кашветі. Потім учасники ходи перемістяться до кафедрального собору Самеба (Пресвятої Трійці), де відбудеться масове вінчання пар, поєднаних шлюбом.

Католикос-Патріарх всієї Грузії Ілія II оголосив 17 травня Днем святості сім'ї та поваги до батьків після того, як члени ЛГБТ почали публічно відзначати день боротьби з гомофобією.

Духовенство та паства ГПЦ відзначили День захисту сімейної святості і минулого року.

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