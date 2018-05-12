У Тбілісі пройде молитовна хода в День чистоти сім'ї

У свято Вознесіння Господнього, 17 травня, Грузинська Православна Церква відзначить День чистоти сім'ї.

Священнослужителі всіх храмів столиці Грузії, спільно зі своєю паствою до полудня зберуться на Площі республіки, передає "Грузія онлайн".

Віряни пройдуть проспектом Руставелі, після чого приєднаються до святкового заходу, запланованого у церкви Кашветі. Потім учасники ходи перемістяться до кафедрального собору Самеба (Пресвятої Трійці), де відбудеться масове вінчання пар, поєднаних шлюбом.

Католикос-Патріарх всієї Грузії Ілія II оголосив 17 травня Днем святості сім'ї та поваги до батьків після того, як члени ЛГБТ почали публічно відзначати день боротьби з гомофобією.

Духовенство та паства ГПЦ відзначили День захисту сімейної святості і минулого року.