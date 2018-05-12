Американський фотограф провів 10 років у Тибеті, щоб створити унікальний альбом древніх фресок

Американський фотограф присвятив 10 років життя, фіксуючи і документуючи фрески в Тибеті, і в результаті підготував унікальну колекцію зображень, кожне з яких підписано Далай-ламою.

Письменник і фотограф Томас Лейрд сумлінно вивчив і зафіксував багато фресок - унікальних свідчень тибетської культури з образами Будди і таємницями медитації, прихованих у віддалених, старовинних і частиною занедбаних монастирях і храмах, розсіяних по всьому Тибету, повідомляє "Седмиця" з посиланням на theguardian.

Він провів десять років життя серед тибетських погоничів яків, пастухів, ченців і бідних селян. Завдяки цій сподвижницькій праці, безцінні фрески вдалося зберегти для майбутніх поколінь мистецтвознавців, дослідників і послідовників давньої релігії – перш ніж багато з них зникнуть навіки.

У результаті цієї праці видано двотомне видання «Фрески Тибету», у якому явлені світу 998 копій стародавніх фресок, кожна з яких підписана і благословенна Далай-ламою, духовним лідером послідовників тибетського буддизму.

Багато із цих фресок взагалі вперше вдалося повністю розгледіти і зберегти завдяки праці Лейрда.

Томас Лейрд прагнув повною мірою передати духовний і емоційний зміст стародавніх фресок, і з цією метою навіть розробив так звану «систему зшивання» фотографій, що дозволила відтворити приблизно 300 добірних фресок в найдрібніших деталях.

«Ці фрески можна вважати цілим великим пластом всесвітньої історичної спадщини, який, тим не менш, практично не відомий і не задокументований, – зазначає Лейрд. – Мене колись лякала сама думка про те, що тисячолітня культура цих фресок ось-ось буде назавжди втрачена для майбутніх поколінь».

Розроблена Лэйрдом техніка зйомки полягає у кропіткому відображенні дрібних ділянок фрески, після чого знімки «зшиваються» в загальне полотно.

«Це навіть не фотографії у звичному сенсі, – каже автор. – Я накопичую шматочки основи і проявляю приховане в них зображення, але на місці його навіть не завжди можна розгледіти. Моє завдання в тому, щоб виявити приховане зображення. Завдяки такій техніці можна вперше бачити кожну фреску в цілому – оскільки вона була створена її творцем».

Томас Лейрд, після свого звернення до буддизму, пропрацював у Непалі близько 35 років у якості фотожурналіста. Його фотороботи публікували багато всесвітньо відомих видань, включно із журналом Time. За цей час він видав кілька документальних книжок, і в тому числі - історію Тибету.

Говорячи про видання «Фресок Тибету», фотохудожник з гордістю підкреслює: «Ще не було такого випадку, щоб Далай-лама особисто підписав майже 1000 зображень для якоїсь книги. Це був приголомшливий і хвилюючий момент для мене».

Двотомне видання налічує приблизно 1200 сторінок великого формату (близько 60 см у висоту), і, крім самих фресок, представляє читачеві статті всесвітньо відомих вчених про філософський і релігійний змісті фресок і їх історії. Двотомник буде видано вже цього місяця видавничим домом Taschen.