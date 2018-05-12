У Білорусі відбувся мото-велопробіг православної молоді за здоровий спосіб життя

Понад 110 км подолали учасники духовно-патріотичного мото-велопробігу «Православна молодь за здоровий спосіб життя», присвяченого 73-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, який відбувся у Білорусі.

Пробіг проходить у Ляховицькому благочинні Пінської єпархії БПЦ вже другий рік, повідомляє офіційний портал Білоруської Православної Церкви.

Організовує духовно-патріотичну акцію братство на честь преподобномученика Серафима Жировицького при храмі Воздвиження Хреста Господнього у місті Ляховичи.

З 7 по 9 травня учасники пробігу відвідали пам'ятники воїнам-визволителям, братські могили, взяли участь у мітингах, концертах і ходах, присвячених Великій Перемозі. У військових поховань звершувалися заупокійні літії і проголошувалася «Вічна пам'ять». Молодь відвідувала храми Ляховицької землі, знайомилася з їх історією, спілкувалася з ветеранами.

"Безпосередньо в русі взяли участь понад 90 осіб на велосипедах, мотоциклах, квадроциклах і автомобілях. Також пробіг підтримали байкери з Ляховицької спілки мотоциклістів. Пройшли шлях від старту і до самого фінішу близько 30 людей, інші брали участь на окремих відрізках", - розповідає голова братства преподобномученика Серафима Жировицького Серафим.

Організатори зазначають, що пробіг позначений як молодіжний, але в ньому брали участь люди різного віку: від 5-річних дітей до 60-70-річних бабусь і дідусів.