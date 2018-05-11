Google та Facebook заборонили рекламу, пов’язану з референдумом на тему абортів у Ірландії

Google заборонив усю рекламу, пов’язану із проведенням референдуму на тему абортів у Ірландії.

Заборона стосується усіх сайтів під брендом Google, включаючи YouTube, і слідує рішенню адміністрації Facebook заборонити усю рекламу на тему референдуму від рекламодавців з-поза меж Ірландії, повідомляє "Католицький оглядач".

Таке рішення розділило думки коментаторів. Одні вітають його, вважаючи, що таким чином гарантуються справедливі дебати, а інші вважають заборону спробою вплинути на референдум, що має відбутись незабаром.

Один із політичних коментаторів зазначив для «Irish Times», що рішення Facebook пов’язане із побоюванням того, що реклама може занадто вплинути на голоси виборців, як це було у США та Великобританії. Коментатор Пет Лейгі також припускає, що за допомогою реклами у Facebook та Google більше шансів на перемогу мають ті, хто виступає проти легалізації абортів, адже їх присутність там набагато більша, аніж прихильників абортів.

Ще один коментатор Майкл Брендан Догерті написав у «National Review», що хоча рішення Google виглядає нейтральним, однак більшої шкоди воно нанесе тим, хто проводить пролайф-кампанію. За його словами, сторона, яка виступає за аборти, «має переважаючу підтримку в традиційних та друкованих ЗМІ Ірландії, у той час як менш спонсорована кампанія, яка виступає за збереження Восьмої поправки, покладається на соціальні медія».

Як інформує Catholic Herald, пролайф групи вже видали спільну заяву, в якій засуджують рішення Google.

«Чітко зрозуміло, що уряд, більшість організаційних ЗМІ та корпоративна Ірландія вирішили, що необхідно зробити все можливе для того, щоб забезпечити на голосуванні вибір «Так», - йдеться у заяві. – У цьому випадку йдеться про те, щоб відібрати можливість у опонентів, які не зробили нічого протизаконного, проводити свою кампанію у цілком законний спосіб».

Референдум щодо абортів в Ірландії має відбутись 25 травня.