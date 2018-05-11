При нападі на мечеть у Південній Африці загинув імам

Невідомі зловмисники увійшли в мечеть після полуденної (зухр) молитви, порізали трьох віруючих, і підпалили будівлю перед тим, як втекти.

Це відбулося в четвер у місті Верулам, на північ від Дурбана в ПАР, повідомляє "Голос ісламу".

Повідомляється, що одна людина загинула, а ще двоє жертв знаходяться у критичному стані.

«Імам, у якого було перерізане горло, помер через травми», - повідомив прес-секретар приватної медичної служби порятунку IPSS Поль Гербст. За словами місцевих ЗМІ, три зловмисника перерізали людям горло.

Зараз іде пошук нападників. Капітан поліції провінції Квазулу-Натал Нкобиле Гвала каже, що поліція розслідує три випадки замаху на вбивство і підпал.

«Мотив нападу на трьох чоловіків невідомий на цьому етапі», - сказав Гвала.

У Південній Африці досі не траплялося таких нападів.

«Враховуючи низький базовий ризик тероризму в Південній Африці, подібні інциденти в середньому і без додаткових доказів більш імовірно пов'язані з особистими або проблемами громад, а не з терористичними актами, як ми їх розуміємо», - говорить Нік Пайпер, директор в Signal Risk, орієнтованій на Африку фірмі з управління ризиками.

Є імовірність, що зловмисники були пов'язані з вуличною злочинністю, якою сумно славиться місто Дурбан.