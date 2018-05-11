Італійські вчені з'ясували, як тримається вежа-дзвіниця Пізанського собору

Група італійських учених розкрила багаторічний секрет стійкості Пізанської вежі.

Незважаючи на п'ятиградусний нахил, 58-метрова вежа пережила як мінімум чотири сильних землетруси з 1280 року. Про це повідомляється на сайті Брістольського університету.

Вивчивши особливості ландшафту і будови архітектурного феномену, вчені з університету Рома Тре з'ясували, що стійкість вежі забезпечується ефектами, пов'язаними з динамічною взаємодією «споруда-грунт».

Значна висота і жорсткість вежі взаємодіють з м'яким ґрунтом у її підставі, завдяки чому споруда не вступає у резонанс із землею під час поштовхів.

«Іронічно, що ґрунт, який змусив вежу нахилитися, одночасно допоміг їй пережити сейсмічні події», - розповів професор Брістольського університету Милонакіс.

Пізанська вежа - дзвонова вежа, частина ансамблю міського собору Санта-Марія Ассунта (Пізанський собор) у місті Піза, що отримала всесвітню популярність завдяки випадковому нахилу.

Розташована позаду собору, вона є третьою найстарішою спорудою на Площі чудес Пізи після самого собору і баптистерії. Нахил вежі виник під час її будівництва, що тривало кілька десятиліть і надалі повільно збільшувався, поки не був стабілізований (і частково скорегований) завдяки зусиллям із зміцнення наприкінці XX і початку XXI століть.