У Сирії знайдено древній християнський храм, який дивом уцілів під владою джихадистів

Таємний підземний християнський храм 3-4 століття в Сирії дивом уцілів під владою джихадистів: археологами знайдені підземні вівтарі, колони, грецькі написи і хрести, вирізані в камені.

Археологам вдалося виявити підземний храм ранніх століть християнства у Манбіджі, місті на півночі Сирії, розташованому на території мухафази Халеб, повідомляє «Седмиця» з посиланням на christiantoday.

Ця територія перебувала під владою ісламських фанатиків-джихадистів більше двох років. Система древніх підземних галерей під містом у 3-4 століттях нашої ери служила таємною схованкою для християн, що піддавалися гонінням під владою Римської імперії.

У результаті розкопок вдалося знайти стародавні ворота, що ведуть у підземні молитовні зали, прикрашені колонами з вирізаними в камені хрестами та написами, а також примітивний вівтар. У приміщеннях були передбачені приховані двері, що ведуть в рятувальні ходи, через які парафіяни храму могли втекти і сховатися в разі облави. Одна з підземних галерей веде до усипальниць, де знайдені висічені в камені гробниці з мощами святих чи священнослужителя того часу.

«Знахідки говорять про існування значних груп таємних християн в той час на цій території, – говорить Джон Вайнленд, професор історії та археології при Південно-східному християнському університеті в штаті Флорида, США. – Їм доводилося зустрічатися і таємно молитися у цьому підземному храмі, ховаючись від переслідувань римської влади».

За словами професора, ці переслідування «на перших порах були спорадичними, а потім стали більш наполегливими і системними». Християнське віросповідання довгий час було незаконним у Римській імперії. Воно було визнано й узаконено лише при імператорі Костянтині у 313 році нашої ери.