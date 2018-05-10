Патріарх Грузії благословив повінчати одночасно десятки пар

«Спільнота чохоносців Грузії» при Патріархії Грузії знову виступає з ініціативою «загального вінчання».

Ритуал, у якому обряд вінчання проводиться відразу для багатьох пар, третій рік проходить з благословення Католікоса-Патріарха Всієї Грузії Ілії Другого, повідомляє "Грузія Online".

Особливість ініціативи в тому, що «Спільнота чохоносців» закликає звершити ритуал церковного вінчання вже сформованим сімейним парам, де наречений і наречена часто вже обзавелися не тільки дітьми, а й онуками. До цього часу таким чином були обвінчані вже до 500 пар. Сім'ї після вінчання особисто благословляє Ілія Другий.

Черговий обряд за участю декількох десятків пар відбудеться 17 травня у Кафедральному соборі Святої Трійці Самеба в Тбілісі. Про це повідомила одна з організаторів обряду Майя Гонджілашвілі.

«Вінчання відбудеться з благословення патріарха. Оскільки 17 травня також відзначається свято Вознесіння, вінчання відбудеться після святкової служби, а потім, по можливості у той же тиждень, або в найближчу недільну службу, патріарх благословить молодят. Цього ж дня планується хода», - повідомила Гонджілашвілі.

За її словами, обряд «загального вінчання» відбудеться з ініціативи організації чохоносців не тільки в Тбілісі, але і в регіонах.