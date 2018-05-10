Принц Чарльз під час офіційного візиту в Грецію відвідує православні храми

Спадкоємець престолу Великобританії принц Чарльз провів зустріч з головою грецької православної церкви архієпископом Ієронімом.

Бесіда відбулася під час офіційного візиту Чарльза в Грецію, з якою спадкоємця англійського престолу багато що пов'язує, повідомляє regnum.ru з посиланням на Associated Press.

Принц давно цікавиться православним християнством, він регулярно відвідує монастирі в Румунії і Греції, де колись царював його прадід король Георг I. Тут же народився його батько герцог Філіп.

Під час візиту Чарльз із дружиною Каміллою прогулялися вулицями Афін, поспілкувавшись з випадковими перехожими, а також відвідали невелику церкву візантійської епохи.

Спадкоємець трону також повинен піднятися на борт найбільш відомого грецького військового крейсера Георгіс Авероф, що нині перетворений на плавучий музей.

Королівська пара прибула до Греції з триденним візитом, в п'ятницю 11 травня вона планує відвідати острів Крит, а також провести зустріч з політичними лідерами держави.