Турецький суд звинуватив пастора з США у спробі створити християнську державу

Суд у Туреччині над американським пастором Ендрю Брансоном заслухав на черговому засіданні секретного свідка, який звинуватив священика в спробі створити християнську державу.

За інформацією агентства, свідок під псевдонімом «Серхат», який виступив на суді в режимі відеоконференції, дав свідчення про те, що пастор проповідував серед парафіян ідею створення християнського руху серед курдів і держави на його основі, повідомляє "Благовіст-інфо" з посиланням на агентство Anadolu.

Брансон спростував ці звинувачення, заявивши, що «не дозволяв політиці входити в церкву».

Раніше прокуратура зажадала для Брансона довічного ув'язнення у зв'язку з тим, що пастор, за її версією, контактував з імамом організації опозиційного ісламського проповідника Фетхуллах Гюлена (FETO) Бекіром Базом і отримував гроші з-за кордону, на які вів підривну діяльність.

Сам Брансон, який живе в Туреччині близько 25 років, ці звинувачення заперечує. Він заявив у суді, що «любить Туреччину і молиться за неї».

Влада Туреччини звинуватили Гюлена в причетності до спроби державного перевороту в ніч на 16 липня 2016 року. Сам Гюлен заявив про свою непричетність і засудив заколот, однак турецька влада зажадала від США, де проживає опозиційний проповідник, його екстрадицію. У Туреччині після заколоту були заарештовано близько 50 тисяч людей, звільнено або відсторонено від роботи близько 140 тисяч держслужбовців.

Серед затриманих виявився євангельський пастор Брансон, який утримується владою Туреччини з жовтня 2016 року. У травні 2017 року президент США Дональд Трамп на зустрічі з президентом Туреччини Тайіпом Ердоганом попросив звільнити Брансона, а у вересні Ердоган запропонував США видати Гюлена в обмін на Брансона.

У квітні американські сенатори Джеймс Ленкфорд і Джин Шахін закликали до введення санкцій відносно Туреччини, доки Анкара не звільнить Брансона.