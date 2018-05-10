Вчені просканували у Дагестані древній підземний храм початку IV століття

Фахівці НДТУ «Московський інститут сталі і сплавів» разом з колегами з Дагестанського державного університету провели перше в Росії сканування древньої підземної споруди методом мюонної радіографії.

Вчені мають намір з'ясувати, для чого насправді було побудовано приміщення у фортеці Нарин-кала в Дербенті, яке зараз називають християнським храмом початку IV століття, повідомляє сайт "Это Кавказ".

«У нас в країні в якості першого об'єкта для такого дослідження було обрано невідому підземну споруду на території фортеці Нарин-кала в Дербенті, тому що досі точаться серйозні суперечки археологів про те, що це таке. За своєю структурою вона дуже схоже на християнський храм, мова йде про можливу дату 300-х років нашої ери. Ми сподіваємося побачити структуру цієї будівлі і, можливо, щось із навколишніх її будівель, за допомогою нашого методу», - повідомила провідний експерт НДТУ «МІСіС», завлабораторією Фізичного інституту імені П. Лебедєва, професор Наталія Полухіна.

Вона зазначила, що метод мюонної радіографії можна порівняти з рентгеном. Він також дозволяє просвічувати і сканувати великі природні і промислові об'єкти.

«Частинки з космосу - мюони, які складають природний фон, проходять через об'єкт, по-різному поглинаючись у його частинах, що мають різну щільність. Там, де об'єкт більш щільний, вони поглинаються сильніше і, відповідно, виходить тіньова картинка, а там, де об'єкт порожній, ми бачимо порожнину», - пояснила експерт.

Мюонні датчики учені встановили на глибині 10 метрів всередині досліджуваного підземного приміщення. Після двох місяців дослідження їх зняли, і зараз вчені займаються аналізом отриманих даних.

За даними науковців, зараз приміщення майже повністю сховане під землею, над поверхнею видно тільки шматок напівзруйнованого купола. Передбачається, що після захоплення Дербента арабами приблизно у 700 році до нашої ери споруду засипали землею і пізніше використовували як сховище для води. При цьому є версія, що приміщення спочатку будувалося як цистерна для води. Археологи не поспішають проводити розкопки, так як вони можуть привести до обвалення або пошкодження будівлі.

Методику мюонної радіографії використовують також для вивчення пірамід у Єгипті, розвідки золотоносних родовищ в Канаді і дослідження структури льодовика у Швейцарії.