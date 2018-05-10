В Ірані православні і мусульмани закликали віруючих усіх релігій дбайливо використовувати природні ресурси – комюніке

У Тегерані, столиці Ірану, 5-7 травня відбулося одинадцяте засідання Спільної комісії з діалогу «Православ'я-Іслам».

Цього року зустріч була присвячена темі «Релігії і навколишнє середовище». На заключному засіданні було прийнято підсумкове комюніке, повідомляє mospat.ru.

У документі учасники зустрічі підкреслили, що послідовники світових релігій повинні сприяти дбайливому використанню природних ресурсів відповідно до вченням цих релігій.

Промовці відзначали, що природа – важлива основа людського існування і говорили про захист навколишнього середовища як вираз подяки Творцеві. Обидві сторони були солідарні в тому, що процеси розвитку технологій та економіки в сучасному світі повинні здійснюватися без заподіяння шкоди навколишньому середовищу.

У документі була відзначена значна роль та відповідальність релігійних лідерів та їхніх послідовників у справі їх впливу на осіб, що приймають практичні рішення в сфері взаємин людини з природою.

У комюніке також зазначено, що наступне засідання комісії відбудеться у Росії в 2020 році.