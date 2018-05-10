Православна Церква Молдови закликала заборонити гей-парад у Кишеневі

Митрополит Кишинівський і всієї Молдови Володимир закликав адміністрацію Кишинева заборонити марш сексуальних меншин, повідомляє "Седмиця".

"Цей парад меншин кидає образливий виклик суспільним цінностям більшості нашого суспільства, яке на 98% складається з православних християн - зберігачів вчення святого Євангелія, згідно з яким шлюб може бути укладений тільки між чоловіком і жінкою, не між особами однієї статі", - йдеться в листі архієрея мерії Кишинева, опублікованому в четвер на сайті митрополії.

Глава Молдавської Православної Церкви зажадав від муніципальної влади зупинити організацію маршу солідарності "Fara Frica" (Без страху") у рамках XVII фестивалю ЛГБТ "Moldova Pride 2018", який намічений на суботу, 19 травня. Митрополит Володимир вважає, що проведення подібних заходів є "нападками на мораль, священний інститут сім'ї і загроза для підростаючого покоління".

"Організатори параду і їх зарубіжні наставники з досвіду минулих років вже повинні бути в курсі тутешніх реалій, оскільки такі події викликають небезпеку насильства і зіткнень з обох сторін", - попередив митрополит Володимир.

Минулого року аналогічний марш, проходив при протидії тисяч громадян Молдови, завершився блокуванням колони і втечею активістів ЛГБТ-спільноти.