У Білорусі священик-байкер відкрив мотосезон з молебню і відвідання Хатині

19:08, 09 травня 2018
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Байкери розпочали сезон з молебню і відвідання Хатині / church.by

У неділю 6 травня, в день пам'яті великомученика Георгія Побідоносця, у парафії храму Святої Живоначальної Трійці агромістечка Боровляни під Мінськом був звершений традиційний молебень за подорожуючих, приурочений до початку мотосезону.

Богослужіння звершив ієрей Сергій Лешкевич. Священик сам є байкером і приділяє велику увагу пастирській опіці мотоциклістів, повідомляє офіційний портал Білоруської Православної Церкви.

/ church.by

Після молебню відбулося освячення мототехніки.

/ church.by

Потім у супроводі співробітників ДАІ байкери вирушили у Хатинь, де поклали квіти до уклінного хреста, встановленого в пам'ять 75-річчя трагедії.

/ church.by

Отець Сергій також звернувся до мотоциклістів зі словом про здоровий, який не переходить межі християнського, патріотизм і роз'яснив ставлення Церкви до вшанування пам'яті покійних.

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