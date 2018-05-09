У Білорусі священик-байкер відкрив мотосезон з молебню і відвідання Хатині

У неділю 6 травня, в день пам'яті великомученика Георгія Побідоносця, у парафії храму Святої Живоначальної Трійці агромістечка Боровляни під Мінськом був звершений традиційний молебень за подорожуючих, приурочений до початку мотосезону.

Богослужіння звершив ієрей Сергій Лешкевич. Священик сам є байкером і приділяє велику увагу пастирській опіці мотоциклістів, повідомляє офіційний портал Білоруської Православної Церкви.

Після молебню відбулося освячення мототехніки.

Потім у супроводі співробітників ДАІ байкери вирушили у Хатинь, де поклали квіти до уклінного хреста, встановленого в пам'ять 75-річчя трагедії.

Отець Сергій також звернувся до мотоциклістів зі словом про здоровий, який не переходить межі християнського, патріотизм і роз'яснив ставлення Церкви до вшанування пам'яті покійних.