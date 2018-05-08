Під Петербургом священик відкрив при церкві зоопарк із крокодилами

Настоятель храму святителя Спиридона в Оранієнбаумі - місті у 40 кілометрах від Петербурга - відкрив при храмі зоопарк із крокодилами.

Невеликий зоопарк з півсотнею екзотичних тварин, серед яких - три нільських крокодили, повинні залучати в першу чергу дітей, які все рідше відвідують прихід. Також священик Олег Ємельяненко впевнений, що спостереження за тваринами може стати частиною проповіді, а церковна атмосфера перетворює зоопарк на модель «втраченого раю», повідомляє The Village.

«Згідно з церковним каноном, у храмі, як і в будинку, не годиться бути тільки собакам, тому що ця тварина вважається нечистою. Якщо собака забіжить до церкви, можуть чи не весь храм освячувати знову. А всі інші тварини - як кажуть, без питань. Тому офіційно Церква не виступила проти нашого невеликого зоопарку», - розповів священик.

Зоопарк існує на людські пожертви, як і весь храм. У першу чергу він був створений для дітей, тому батюшка дозволяє дітям після причастя безкоштовно покататися на ослику. Для інших за катання доведеться заплатити символічну суму.

«Через спілкування з тваринами людина теж може прийти до Бога. Побачивши той розум, який вкладений у кожне створіння, розумієш, що це не могло бути випадково або само собою - навіть через мільйони років. І коли мене запитують, чи може крокодил привести людину до Бога, я відповідаю «так». Принаймні, у нашому храмі це відбувається», - говорить священик Олег Ємельяненко.