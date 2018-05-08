Туристи вперше зможуть відвідати південну частину Соловків

Туристи вперше зможуть відвідати південну частину Соловецького архіпелагу, для цього з червня буде використовуватися аеролодка, розповів директор компанії «Біле море», гід Олег Кодола.

Як він пояснив, південна частина Соловків практично недоступна для звичайних транспортних засобів як по суші, так і по морю, повідомляє «Благовіст-Інфо».

«По старій дорозі не проїхати, бо там струмки, і ніяким транспортом не виходило організувати екскурсії. З моря теж не підійти, бо південна частина архіпелагу – це один суцільний риф, і жодне судно, жоден човен не може підійти», – сказав Кодола.

За словами організатора турів, вперше до туристичного маршруту будуть включені нові об'єкти: мальовничий мис Печак і мис Березовий, де збереглися залишки монастирських споруд.

«Нині поки на Білому морі лід, тому аеролодку ми будемо переганяти на Соловки по відкритій воді в кінці травня. Спочатку ми випробуємо її самі протягом тижня, а 7 червня у нас заплановані перші туристи. Аеролодка - це вид спецтехніки, це судно, яке може пересуватися по болотах, по снігу, по мілководдю, повзе через каміння. Аеролодка дасть можливість відвідати ті частини [архіпелагу], які ніколи не були доступні для масового туриста», - пояснив Кодола.

*На Соловецьких островах з першої половини XV століття існує Спасо-Преображенський ставропігійний чоловічий монастир. Монастирське життя на архіпелазі переривалося в роки радянської влади, коли там був розміщений найбільший у СРСР виправно-трудовий табір, або Соловецький табір особливого призначення.