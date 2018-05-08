У Латвії перепоховали останки 240 воїнів, загиблих у роки Другої світової

На братському кладовищі міста Ропажі в Латвії 5 травня відбулося перепоховання останків 240 воїнів, загиблих у боях на території Латвії в роки Другої світової війни.

Панахиду за померлим воїнам звершив керівник Місіонерського відділу Синоду Латвійської Православної Церкви протоієрей Сергій Назаров, повідомляє прес-служба ЛПЦ.

У церемонії перепоховання останків загиблих воїнів взяли участь посли Росії, Білорусі, Азербайджану, а також представники пошукових загонів «Легенда», «Патріот» і «Орден», громадських організацій і жителі Латвії.

Перепоховання останків загиблих воїнів на братському кладовищі в Ропажі відбувається вже у 21-й раз. З 240 воїнів, останки яких вдалося виявити пошуковим загонам за 2017-2018 рік, були ідентифіковані лише 8 загиблих: гвардії сержант Бєлобородов А. Я., молодший сержант Жучків А. Р., сержант Лучкін В. Р., гвардії рядовий Марневский А. А., сержант Озімов Н.Т., рядовий Оленін Ф. П., гвардії рядовий Соковиків П. М., гвардії рядовий Штрикін В. А.

Представник пошукових загонів Віктор Тхор зазначив, що імена загиблих були встановлені завдяки виявленим медалям «За відвагу» (Бєлобородов і Озімов), іменній алюмінієвій коробочці, смертному медальйону, а також схемам поховань, отриманим з архівних донесень про втрати. Багато з 240 воїнів загинули під час боїв на рубежі 1944-1945 років.

Останки полеглих воїнів були поховані у братській могилі, після чого були покладені вінки і квіти.