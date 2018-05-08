Влада Південної Осетії не дозволила Грузинській Православній Церкві провести богослужіння в день Георгія Побідоносця

Представники Грузинської Православної Церкви на чолі з митрополитом Горійським і Атенським Андрієм (Гвазава) разом з парафіянами збиралися провести богослужіння у церкві села Адзисар у Цхінвальському районі Південної Осетії з нагоди святкування у Грузії 6 травня дня святого Георгія.

Однак ГПЦ не вдалося провести службу на території Південної Осетії, повідомляє "Кавказький вузол".

Плани ГПЦ викликали різку реакцію з боку влади і громадськості Південної Осетії, зокрема уповноважений представник президента РПО з питань постконфліктного врегулювання Мурат Джіоєв розцінив ці дії як серйозну провокацію, яка може ускладнити ситуацію. У Комітеті держбезпеки в свою чергу назвали неприйнятними несанкціоновані акції на території Південної Осетії і заявили про посилення режиму охорони державного кордону.

У зв'язку з цим богослужіння у День святого Георгія, заплановане в храмі святого Георгія у селі Адзвіставі, було перенесено у храм Пресвятої Трійці, що знаходиться у селі Адзві.

Митрополит Горійський і Атенський Андрій назвав "незрозумілою" заяву влади Південної Осетії про те, що намір представників церкви відвідати з парафіянами храм у районі села Адзвіставі буде розцінено як провокація. Він висловив надію, що в наступні роки жителі Грузії і Південної Осетії разом відзначатимуть День святого Георгія.